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Yaz aylarının katili, 1,5 yaşındaki minik Metehan'ı öldürdü

Yaz aylarının katili, 1,5 yaşındaki minik Metehan'ı öldürdü
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Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan, tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü'nde 1,5 yaşındaki Metehan T.'nün ensesine kene yapıştı. Kene, ailesi tarafından çıkartıldı. Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı. 

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı. 

Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İHA

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Etiketler KKKA kırım kongo kanamalı ateşi kene katil kene minik çocuk bebek
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