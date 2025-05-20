Yaz aylarının katili, 1,5 yaşındaki minik Metehan'ı öldürdü

Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan, tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü'nde 1,5 yaşındaki Metehan T.'nün ensesine kene yapıştı. Kene, ailesi tarafından çıkartıldı. Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı. Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümcül kabusta ilk vaka kayıtlara geçti, uzmanlardan hayati uyarılar geldiSağlık Göz ağrısı şikayeti ile gelen hastanın gözünden kene çıktıSağlık İHA