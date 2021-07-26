Yaz bitti, yağışlar bitmedi! Şiddetli yağışlar bir kez daha vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pek çok ilimiz için yeniden şiddetli yağış uyarısı yaptı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak şöyle denildi:

SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

"Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Sivas çevreleri ile Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Bartın'ın doğu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















