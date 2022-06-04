Yaz geldi diye plan yapanlar dikkat! Yağışlar çok şiddetli geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere hava sıcaklıkları tüm ülke genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üstüne çıkacak ama çok sayıda ilimizde sağanak yağış etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara, kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yerel saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















