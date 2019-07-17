Yaz geri geliyor ! Yağışların biteceği tarih belli oldu!

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yapılan son açıklamasına göre hava sıcaklıkları 8 derece kadar azalırken, yurdumuzun iç ve batı kesimlerinde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Marmarayı da etkisi altına alması tahmin edilirken, İstanbul'da sabah ve öğle saatlerine gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ancak 19 Temmuz Cuma günü itibariyle yurt genelinde yağışlar yerini yeniden sıcak havaya bırakacak ve hem hava sıcaklıkları artacak hem de yağmur ülkeyi terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çorum, Amasya, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ile Bilecik, Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege ile Bilecik, Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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