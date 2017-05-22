''Yaz ne zaman gelecek'' sorusunun cevabı belli oldu

Havalar bir sıcak bir soğuk. Vatandaş ne giyeceğini şaşırdı. Gün içinde hava sıcaklıklarında inanılmaz düşüş ve yükselişler yaşanıyor. Şimdi herkes merak ediyor: Yaz ne zaman gelecek?

Bu soruya NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıt verdi. Abur, "Haziran'ın ilk haftasından sonra havalar ısınacak. Marmara, Karadeniz, doğu ve iç kesimler için. Akdeniz'e ve Ege'nin güney kesimlerine yaz geldi, denizler ısınmaya başladı" dedi.

Abur, bu haftanın yine oldukça değişken hava koşullarıyla geçiceğini açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya, Isparta'nın güney ilçeleri, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney İlçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25