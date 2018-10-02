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  3. 02 Ekim 2018 07:15

Yaz saati kararı Resmi Gazete'de

Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yaz saati kararı Resmi Gazete'de
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Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

İHA

resmi gazete , yaz saati
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