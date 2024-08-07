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''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi

''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi
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Yeni eğitim-öğretim döneminde yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yeni eğitim öğretim yılında yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. 

Dezenformasyonla Mücadele Mekrezi'nin açıklaması ise şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağını açıkladı” iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yaz tatili süresinde yapılacak bir kısaltma planı bulunmamaktadır. Bu yıl için de tatil süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. 

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekilde olacak:

1. Dönem Başlangıcı ve Bitişi: 9 Eylül 2024 - 17 Ocak 2025

1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

Yaz Tatili Başlangıcı: 20 Haziran 2025

 

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı yaz tatili süresi eğitim meb takvim
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