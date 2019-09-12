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  3. 12 Eylül 2019 08:22

Yaza devam! İşte 5 günlük hava tahmin haritaları

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Yurdun geri kalan kısmı ise önümüzdeki 5 günü güneşli geçirecek.

Yaza devam! İşte 5 günlük hava tahmin haritaları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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hava durumu , meteoroloji
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