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  3. 30 Mayıs 2020 09:17

Yaza ''merhaba'' diyemeyeceğiz! Yağışlı hava fena vuracak!

Türkiye 1 Haziran itibariyle yaza merhaba demeye hazırlanırken, Meteoroloji'den alınan son bilgiler hevesimizi kursağımızda bıraktı. Tüm Türkiye bir hafta boyunca yağışlara teslim olacak.

Yaza ''merhaba'' diyemeyeceğiz! Yağışlı hava fena vuracak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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haritalı hava durumu tahmini

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