Yaza veda vakti yaklaşıyor! Meteoroloji'den çok sayıda kent için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilimiz için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK

Uyarıya göre İstanbul ve çevresinde salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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