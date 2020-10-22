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  3. 22 Ekim 2020 07:47

Yazdan kalma bir haftasonuna hazır mısınız ?

Meteorolojiden alınan son verilere göre yağışlı hava Türkiye'yi 5 günlüğüne terk ediyor. Türkiye'nin geneli güneşli ve sıcak bir haftasonu geçirecek.

Yazdan kalma bir haftasonuna hazır mısınız ?
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, akşam saatlerine kadar güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini


 

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