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  3. 23 Ekim 2020 08:14

Yazdan kalma bir haftasonuna hazır mısınız ?

Soğuk ve yağışlı havayı geride bırakıyoruz. Yazdan kalma sıcak ve güneşli bir haftasonu bizi bekliyor. İşte 5 günlük hava tahminleri.

Yazdan kalma bir haftasonuna hazır mısınız ?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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