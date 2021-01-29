Yazıcıoğlu davasında savcı mütalaasını verdi! İşte istenen ceza

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun Kahramanmaraş 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı sanıkların 2 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.