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  3. 29 Ocak 2021 17:12

Yazıcıoğlu davasında savcı mütalaasını verdi! İşte istenen ceza

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan üst düzey görevliler hakkında savacı mütalaasını verdi. Sanıkların 2 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Yazıcıoğlu davasında savcı mütalaasını verdi! İşte istenen ceza
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun Kahramanmaraş 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı sanıkların 2 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

DHA

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