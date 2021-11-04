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Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber! Pastırma yazı geldi

Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber! Pastırma yazı geldi

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye bugün itibariyle pastırma sıcaklarının etkisi altına giriyor. Yağış yurdu terk etti. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 

EGE: Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 

DOĞU ANADOLU: Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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