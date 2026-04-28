YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 5 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.
İHA
