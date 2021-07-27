Yedi Kardeşler Restoran, Gıda Sektöründe Büyümenin Püf Noktalarını Anlatıyor

1990 yılında, yaklaşık 30 metrekarelik bir dükkânda başlayan lezzetle eşzamanlı başarı serüvenine tanıklık ediyoruz.

Mersin’in ve Türkiye’nin yükselen değeri, Yedikardeşler Restoran’dan büyümenin ve gelişmenin sırlarını aldık. Ticaret ve emekle büyümek, gelişmek, üretime katkı sağlamak isteyen tüm girişimci ve girişimci adaylarını yakından ilgilendiren haberimizin detaylarını aktaralım. Yol haritanıza katkısı olacağına emin olduğumuz haberimizin detayları ise şöyle;

Çalışan kazanır elması kızarır diye bir atasözümüz vardır. Hemen hemen hepimizin aşina olduğu bu söz, Yedikardeşler Restoran için de mihenk taşlarından biri olarak değerlendirilebilir. Bin bir emekle sıfırdan başlayarak sadece yeteneklerini konuşturan ve bugün ulusal hitaba doğru ilerleyen başarılarını bu atasözü ile açıklayabiliriz. Biz de bu başarının meyvelerini, damaklarımızda unutulmaz tatların var olmasını sağlayan yemeklerle bizi bir araya getiren Yedikardeşler Restoran’dan alıyoruz.

Yedikardeşler Restoran’ın Büyüme Sırları

Gelelim başarılı bir şekilde gıda sektöründe yükselen Yedikardeşler Restoran’ın sırlarına.

Esasında 2016 yılına kadar Mersin Mezitli’de yerel olarak başarılı bir şekilde tanınırlığını ve çalışmalarını devam ettiren işletmenin, sürpriz bir ziyaretçi ile tüm yol haritası değişmiş diyebiliriz.

Canan Karatay şehirde bulunduğu sırada, yemek yemek için civar esnaftan öneri restoran adı olarak Yedikardeşler Restoran’ın adını alıyor. İşletmenin Canan Karatay’ı ağırlayacağından haberi yok bu sırada tabi ki. Her gün gösterdikleri özenle yemekler hazırlanıyor, sofralar kuruluyor mekânda. Yaşanan bu güzel ve tesadüfi olayla birlikte Canan Karatay’ın restorana gelerek yemek yemesi Yedikardeşler ’in gerçek başarısının onaylanmasına da imkân sağlıyor. Milyonlarca insanın severek takip ettiği Canan Hoca, Yedikardeşler Restoran’ın temiz ve iyi gıda ile üretim sağladığına birebir şahitlik etmiş ve burada da onayını vermiştir.

Hal böyle olunca takdir edilmesi gereken emek ve çaba doğal olarak takdir edilmiş ve Mersin’in yükselen değeri Yedikardeşler Restoran’ın teknoloji ile tanışması ve bilinirlik için inovasyon süreci başlamış. İncelemek için www.yedikardesler.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Elbette bizler de Canan Hoca’mızın önerdiği mekânı ve lezzetleri keşfetmek isteriz. Türk toplumu için saygıdeğer ve ehil olarak kabul edilen hocamızın sözleri bizim için çok kıymetli. Gelgelelim doğruyu da dosdoğru biçimde söyleyen bir mizaçta olan hocamız; iyi yemek, temiz gıda derken Yedikardeşler Restoran’ı abartmamış. Gidip gördüğünüzde veya yakından incelediğinizde göreceksiniz ki, Yedikardeşler Restoran Türk damak tadını ve mutfağını Mersin’de arşa çıkaran bir mekân.

Restoranın kurucu ortaklarından olan ağabey Hamit Köken tarafından, basına verilen röportajda görüyoruz ki, boğazımızdan geçecek her gıdanın üretim aşamasında dahi takipçisi olarak çalışıyorlar. Üretimlerini kendilerinin gerçekleştirdiği ürünler ile güvenle ve temiz gıda ile menülerini oluşturuyorlar.

Doğal Yükseliş

Yedikardeşler Restoran’ın yükselişi ve başarısı göz önüne alındığında, en çok dikkatimizi çeken nokta şu oluyor ki o da hakikatli emekle ilerlemek. Anadolu’nun naçizane tanımını da iliştirelim; alın teri dökerek çalışmak da Yedikardeşler Restoran’ı tanımak ve anlamak için çok yerinde bir ifade olacaktır. Restoran da zaten kuvvetli aile bağlarının var olduğunu görüyorsunuz. Bunun yanı sıra kimse onları övsün diye bir çabaya girişmemişler. Canan Karatay’ın 2016 yılındaki ziyaretinden sonra, Türkiye ve yurtdışından gelen yoğun taleplerle teknoloji ile iç içe olan bu yolda ilerleme kararı almışlar. Yani doğal olarak halkın takdirini kazandıktan sonra, yine doğal bir arz talep meselesi ortaya çıkmış. Yemekleri kadar, kendilerinin de doğal olması Yedikardeşler Restoran’ı eşsiz yapan yegâne unsur. Tabi ki bizim değerlendirmemize göre de bu başarı paha biçilemez bir başarı.

Gıda Sektöründe Başarılı Olmak İsteyen Girişimcilere Hamit Köken ’den Yol Haritası

Hamit Köken bugün elde etmiş oldukları başarının temelinin çok çalışma ve inanarak çalışmaya dayandığının altını çizmekle beraber şu güzel ayrıntıyı da aktarıyor. Samimiyetini kaybetmeden ilerlemek lazım, büyümek için ya da hırsla değil güzel bir sonuç elde etmek için yürümek lazım diyerek, aslında başarı yolunun nasıl yürünmesi gerektiğini de gösteriyor.

Samimi ve misafirperver bir mekânda birbirinden farklı ve eşsiz lezzetleri deneyimlemek için gideceğiniz tam adresi de bırakalım.

Merkez, Vatan Cd. No:1, 33330 Mezitli/Mersin adresine vardığınızda, karnınızı da gönlünüzü de doyuracak ülkemizin nadide mekanlarından biri olan Yedikardeşler Restoran’a ulaşmış olacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Genç girişimcilerinde bu vesileyle yolu daima açık olsun.