Yediği elma 45 yaşındaki kadının sonu oldu

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada N.E.’nin nefes borusuna parça kaçtı. Nefes alamayan E. için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi. N.E., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E., doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının N.E.’nin nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan N.E., bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.

DHA