  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yediği bir parça elma 45 yaşındaki kadının sonu oldu

Yediği elma 45 yaşındaki kadının sonu oldu

Yediği elma 45 yaşındaki kadının sonu oldu
Güncelleme:

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada N.E.’nin nefes borusuna parça kaçtı. Nefes alamayan E. için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi. N.E., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E., doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının N.E.’nin nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan N.E., bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Günlerdir kayıp olan genç kızın cesedi ormanda bulundu! Katili her şeyi itiraf etti
Günlerdir kayıp olan genç kızın cesedi ormanda bulundu! Katili her şeyi itiraf etti
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti
80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
Son yağışlar ilaç gibi geldi; 48 günlük su kesintisi son buldu
Son yağışlar ilaç gibi geldi; 48 günlük su kesintisi son buldu
Kur'an kursunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Kur'an kursunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Çocuğunun eski öğretmenine sokak ortasında kabusu yaşattı
Çocuğunun eski öğretmenine sokak ortasında kabusu yaşattı
Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği
Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği
Etiketler Zonguldak elma nefes borusu boğulma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi! Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi! Arınç'tan çok konuşulacak açıklama: ''Hiçbir savcı beni ifadeye çağırmadı!'' Arınç'tan çok konuşulacak açıklama: ''Hiçbir savcı beni ifadeye çağırmadı!'' Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu! Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu! Kurt, vaşak... Türkiye'nin yaban hayatı yiyecek arayışında kameralara yansıdı! Kurt, vaşak... Türkiye'nin yaban hayatı yiyecek arayışında kameralara yansıdı! Hava durumu raporu güncellendi... Türkiye'nin yarısı baharı yarısı kışı yaşayacak! Yeni yağış yolda! Hava durumu raporu güncellendi... Türkiye'nin yarısı baharı yarısı kışı yaşayacak! Yeni yağış yolda! Esra Erol canlı yayınında film gibi kovalamaca: Genç kızı kaçıran firari böyle yakalandı! Esra Erol canlı yayınında film gibi kovalamaca: Genç kızı kaçıran firari böyle yakalandı! Duayen isim hakkında skandal iddia: ''Kalçası kırıkken sahneye çıkardılar!'' Duayen isim hakkında skandal iddia: ''Kalçası kırıkken sahneye çıkardılar!'' Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Alkollü trafik canavarının yediği ceza çenesine vurunca... Alkollü trafik canavarının yediği ceza çenesine vurunca... Biri hasta 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren babanın kabusu oldular! Biri hasta 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren babanın kabusu oldular!
AK Parti emeklilerin maaş hesaplamalarını da maaşlarını da sil baştan değiştirecek! AK Parti emeklilerin maaş hesaplamalarını da maaşlarını da sil baştan değiştirecek! Kazancı olay olan Blok3'ten babasına çok özel doğumgünü hediyesi: Paraya acımadı! Kazancı olay olan Blok3'ten babasına çok özel doğumgünü hediyesi: Paraya acımadı! İzmir İHD Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü İzmir İHD Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; çok sayıda gözaltı var Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; çok sayıda gözaltı var Trump protestolara küfür edip, el hareketi çekerek yanıt verdi! Trump protestolara küfür edip, el hareketi çekerek yanıt verdi! Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti! Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bülent ağabeyi''nden Bilal Erdoğan'a kırmızı kart! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bülent ağabeyi''nden Bilal Erdoğan'a kırmızı kart! Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinde son durum görüntülendi Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinde son durum görüntülendi MEB'ten tepki çeken adım: İlkokullarda Atatürklü karne yerine, Atatürksüz Gelişim Raporu verilecek! MEB'ten tepki çeken adım: İlkokullarda Atatürklü karne yerine, Atatürksüz Gelişim Raporu verilecek! Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta! Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta!