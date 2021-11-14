Yelkenler, 6. Rixos Sailing Cup için açıldı

Bu yıl altıncı kez gerçekleşen Rixos Sailing Cup 2021, 9 - 12 Kasım tarihleri arasında Rixos Premium Göcek’te ''Dostluk Kazansın'' sloganı ile yeniden yelken severlerle buluştu. Geleneksel hale gelen organizasyona, 8 ülkeden 65 tekne ve 472 sporcu katıldı.

Dünyaca ünlü Göcek koylarında düzenlenen ve Rixos Premium Göcek'in ev sahipliğinde, “Dostluk Kazansın” sloganı ile 9 – 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup 2021, altıncı yılında en yüksek katılımla yelken severlerin ilgi odağı oldu. Türkiye, Almanya, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Hollanda, Fransa ve Kanada’dan 65 tekne ve 472 yarışçı katılım sağladı. Nissan, Anadolu Efes +1, Şark Saatçilik / Oris, Marintürk ve Tersane İstanbul’un sponsor olduğu organizasyon 3 gün boyunca keyifli mücadelelere sahne oldu.

195 kadın yelken severin katıldığı yarışlarda, ünlü isimlerden Özlem Yıldız, Emre Kaya, Soner Arıca ve Türkiye’yi Formula pistlerinde başarı ile temsil eden genç sporcu Cem Bölükbaşı da yarıştı. Göcek ve koylarını en iyi bilen ünlülerden olan ve denize olan tutkuları ile tanınan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan etkinliğe özel konuk olarak katıldılar.

Üç gün boyunca heyecan ve eğlence dolu mücadelelerin yaşandığı Rixos Sailing Cup’ta IRC 1 kategorisinin birincisi Courrier De Coeur isimli tekne ile Andrey Arbuzov ve ekibi olurken, IRC 2 kategorisinde Winds of Island isimli tekne ile Sebahattin Kutoğlu ve ekibi, IRC Charter kategorisinde Pandeia isimli tekne ile Larus Yachting takımı, Freshmen kategorisinde 4 Friends isimli tekne ile Peater Yacht takımı birinci oldu.

6. Rixos Sailing Cup’ta yarışlara bu sene, önemli bir yenilik olarak ilk kez Katamaran kategorisi eklendi ve 7 katamaran yarışlarda yer aldı. Katamaran kategorisinde, Lipari isimli tekne ile Kaş Sailing Team birinciliği aldı.

Kazananlara ödülleri, organizasyona özel davetli olarak katılan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ tarafından verildi. Göcek koylarını çok iyi bilen ve yıllardır denize ve yelkenciliğe olan tutkusunu pek çok kez ifade eden Mehmet Aslantuğ yaptığı konuşmada, “Fethiye Körfezi ve Göcek Koyları gibi; Akdeniz havzasında kolay kolay bulunmayan kıyılarımızın; motor hacimleriyle övünen, şatafatlarıyla yarışan tekneler yerine yelkenlerle donanıp yarışması ne güzeldir. Hem kadim Anadolu’nun katman katman birbirini beslemiş uygarlıklarına; hem de turizmde ayrıcalık ve çeşitliliğine çok güzel duygularla eşlik ediyor.

Dostluk kazansın diye yapılan yarışların en önemli misyonu çevreyle dost olmaya çalışmaktır. Sorumluluk almak, sorumluluk üretmek ve bunu yeni kuşaklara bu heyecanlarla aktarmaktır. Rixos Sailing Cup ve emek veren tüm dostlara, denizcilere teşekkürler” dedi.

Başarılı ve heyecan verici bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Semih Elbaba, "Rixos Sailing Cup 6 yıldır istikrarlı bir şekilde düzenlenerek geleneksel bir hal aldı. 6 yıl önce 14 tekne ile başladığımız yolculuğumuzda bu yıl 65 tekneyi ağırladık. Büyük bir emekle keyif alarak hazırlandığımız Rixos Sailing Cup 2021'e destek veren sponsorlarımız Nissan, Marintürk, Anadolu Efes +1, Oris ve Tersane İstanbul’a teşekkür ediyorum. Rixos Sailing Cup önümüzdeki yıl Göcek’in yanısıra yeni destinasyonlara da yelken açacak. 2022 yılının ilk Rixos Sailing Cup yarışları için Tersane İstanbul’da buluşacağız” diyerek bir sonraki adresi de duyurdu.