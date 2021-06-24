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Yelkenli teknede 44 kaçak göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 44 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu gece saatlerinde tespit ettiği lüks yelkenli teknede 44 sığınmacının bulunduğunu belirledi.

Sığınmacılar, karaya çıkartılırken kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Öte yandan Çeşme'de de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 45 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

Etiketler izmir seferihisar kaçak göçmen
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