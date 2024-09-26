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Yelkenli teknede onlarca kaçak göçmen yakalandı

Yelkenli teknede onlarca kaçak göçmen yakalandı
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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 54 düzensiz göçmen ile beraberinde 27 çocuk yakalandı. Teknedeki 3 kişi de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. 81 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

İHA

Etiketler Bodrum yelkenli tekne kaçak göçmen Göçmen Kaçakçılığı
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