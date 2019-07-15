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  3. 15 Temmuz 2019 16:15

Yemekten sonra fenalaşan genç kız öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda yemek yedikten sonra fenalaşan Rus turist 17 yaşındaki Sofia Lanshakova, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yemekten sonra fenalaşan genç kız öldü
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Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda ailesiyle 13 Temmuz günü öğle saatlerinde yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanan Sofia Lanshakova, aynı mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne sevk edilen Sofia Lanshakova, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

turist , alanya , rus
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