  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yener Gölbaşı Kimdir? Nereli?

Yener Gölbaşı Kimdir? Nereli?

Yener Gölbaşı Kimdir? Nereli?

Sanatçı olarak dikkatleri üzerine çeken Yener Gölbaşı 15 Kasım 1992 tarihinde Bitlis’in Mutki ilçesinde dünyaya geldi yakışıklı isim, müzik alanında eğitim almakta ve kendisini geliştirmektedir.

Günümüz itibariyle bir çok müzik şirketinden teklifleri almakta gelen teklifleri değerlendirmektedir. Başarılı insanlara karşı bir hayranlığı olduğunu dile getiren Yener Gölbaşı, küçük yaştan itibaren müzik ve  tiyatro eğitimi de almış, eğitimli bir sanatçı olma yolunda devam etmekte.

Yeni Albumu çalışması dünyaca ünlü plak şirketi Sony Müzik etiketi ile çıkmaya hazırlanıyor.

Resmi İnstagram hesabını @yener_golbasii olarak kullanmaktadır. Paylaştığı resimler ile de bir hayli ilgi odağı olan başarılı sanatçı gelecek dönemlerde bir çok başarılı müzik projesinde dünyaca unlu isimlerle yer alması bekleniyor.

Müziğe olan yatkınlığı ve sempatisi çok küçük yaşlarda ortaya çıktı. Bu yeteneği ailesinin ve akrabalarının ilgisini üzerine toplamıştı. Köy yerinde kendisine sürekli şarkılar, uzun havalar ve türküler okutturulurdu. 9 yaşına kadar köy hayatı sürdükten sonra, ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. İlk ve ortaokul eğitimini Bahçelievler Yayla Fikret Yüzatlı Okulu’ndan aldı. Okul döneminde ses yarışmalarına katıldı. Müzik hayatına adım adım yaklaşan Yener Gölbaşı, Bahçelievler Ezgi Kültür ve Sanat Merkezi’nden bağlama ve ses eğitimi dersleri aldı. 2007-2008 yılları arasında düğün ve festivallerde ilk sahne deneyimlerini yaşadı. Yener Gölbaşı’nın başarısı oldukça ileriye gitti. Sosyal medyada kendisine büyük bir yer ve kitle edinen Yener Gölbaşı, müzik kariyerine emin adımlarla devam etmektedir.

 

 

Etiketler Yener Gölbaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elinde altın ve dövizi olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı
Canlı yayınında ''Hanımefendi gibi davranın'' dedi, ortalık karıştı
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi rahmetli Haydar Dümen'e döndürdüler
Sadece 10 kişi yaşıyor... Hayalet köy yapımcıların gözdesi oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Bakan'dan zam yağmuru için tepki çeken açıklama
Eve girip köpeğini alan kurdu sopayla kovaladı! ''Böyle bir şey hiç görmedim''
Bankalar coştu; emekli promosyonu 5 bin TL'yi aştı!
Bakan Koca bayram müjdesini açıkladı: ''Bayramı bayram gibi kutlayacağız''
Bursa'da uçak düştü: 2 ölü