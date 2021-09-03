Yeni Akit yazarından ünlü sanatçıya çirkin tehdit

AK Parti iktidarına yakınlığıla bilinen gerici Yeni Akit'in yazarı Ali Karahasanoğlu, usta oyuncu Cihat Tamer'i Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde “70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor” sözleri nedeniyle "bizi zorla sahaya çağırma" diyerek açık açık tehdit etti.-

Tiyatro Oyuncusu Cihat Tamer “Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı. Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim’ine kavuştu. Münir Ağabey’ine, Erol Ağabey’ine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan” diye konuştu.

“BİZİ DE, ZORLA SAHAYA ÇAĞIRMASALAR”

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Cihat Tamer’i tehdit etti.

Ali Karahasanoğlu, yazısında “Hem ölene saygı, hem de topluma saygı açısından.. Birazcık kendilerine çekidüzen verseler.. Bizi de, zorla sahaya çağırmasalar.. Ferhan Şensoy konusuna beni zorla değindiren de, tiyatrocu arkadaşı Cihat Tamer!” ifadelerini kullandı.

“CAMİ DUVARINA İŞEMEM LAZIM’ DERCESİNE…”

“Cihat Tamer’in yaptığı, nedir şimdi?” diyen Karahasanoğlu yazısını şöyle sürdürdü:

“Hani bununla yetinse.. Neyse.. ‘Bu yetmez.. Bir de cami duvarına işemem lazım’ dercesine.. Devam ediyor: ‘Ferhan şimdi Rasim’ine, Münir ve Erol ağabeylerine kavuştu. Hep birlikte orada kafayı çekiyorlardır.’ Tekrar söyleyelim.. Ahirete inanmayabilirsiniz. Kendiniz hesabını verirsiniz.. Ama halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede, ‘Ahirette kafayı çekme’ üzerine bir cümleyi, bir cenaze töreninde nasıl kurarsınız? Sizin sanatınız bu mu? Sanatın size kazandırdığı ufuk bundan mı ibaret? Başka bir sözünüz yok mu sizin? İçmek.. Hayatta iken içmek.. Sonra, ölünce de.. Kafa dengi ölmüşlerle buluşup.. Yine içmek.. Her şey bundan mı ibaret, sizin dünyanızda? Hangi akıl sahibi, bu adamın, sevdiğini söylediği kişinin cenaze töreninde sarfettiği bu sözleri savunabilir? Hani mantık sahibi, ‘Bu sözlerde hiçbir sakınca yoktur’ diyebilir? Tamam, kimsenin arkasından konuşmayalım. Ama.. Biz kimseden çekindiğimiz için falan değil.. Riyakarlıkları ortaya koymak için, cenaze törenlerinde sergilenenlere değiniyoruz..”