  3. Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı!

Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı!

Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı!
Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e yönelik tutumuyla sık sık tepki çeken Yeni Akit, 23 Nisan'ın 106. yıl dönümünde bir skandala daha imza attı. Öğrencileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden bir anaokulu öğretmenini kıyafeti üzerinden hedef aldı.

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutlarken, Yeni Akit gazetesi yine bir "hedef gösterme" haberiyle gündeme geldi.

Cumhuriyet değerlerine karşı mesafeli tutumuyla bilinen yayın organı, bu kez Anıtkabir'de öğrencileriyle birlikte Ata’nın huzuruna çıkan bir anasınıfı öğretmenini hedef tahtasına koydu.

Yeni Akit, yayınladığı sözde haberde öğretmenin giydiği eteği "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada tepki toplandığını iddia eden gazete, haberinde "Seküler tayfanın kabir ziyareti ancak böyle olur" gibi ötekileştirici ifadelere yer verdi.

İşte Yeni Akit'in o haberi:

Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e yönelik tutumuyla sık sık tepki çeken Yeni Akit, 23 Nisan'ın 106. yıl dönümünde bir skandala daha imza attı. Öğrencileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden bir anaokulu öğretmenini kıyafeti üzerinden hedef aldı.

 

İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Yılın otomobili Türkiye'de: 604 kilometre menzilli SUV satışa çıktı
Yılın otomobili Türkiye'de: 604 kilometre menzilli SUV satışa çıktı
İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası
Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası
Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti
Etiketler etek öğretmen kıyafet anıtkabir yeni akit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler 18 yıllık sır cinayeti kan örneği üzerinden yapılan DNA incelemesi çözdü! 18 yıllık sır cinayeti kan örneği üzerinden yapılan DNA incelemesi çözdü! 5'inci sınıf öğrencisi okula silah getirdi, ortalık bir anda karıştı! 5'inci sınıf öğrencisi okula silah getirdi, ortalık bir anda karıştı! KGM son noktayı koydu: Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM son noktayı koydu: Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti! 2 TL 33 kuruşluk indirim pompaya tam yansıdı! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti! 2 TL 33 kuruşluk indirim pompaya tam yansıdı! Evinin önünde duran marşına bile basmadığı aracına kilometrelerce uzaktan trafik cezası geldi Evinin önünde duran marşına bile basmadığı aracına kilometrelerce uzaktan trafik cezası geldi Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı'' Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı'' İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi! İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi!
Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... Anıtkabir'de 23 Nisan... Bakan Tekin, öğrencilerle gitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl da katılmadı Anıtkabir'de 23 Nisan... Bakan Tekin, öğrencilerle gitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl da katılmadı 70'ine merdiven dayayan Yeşilçam'ın Afroditi'nden sürpriz hamle: Evleniyor! 70'ine merdiven dayayan Yeşilçam'ın Afroditi'nden sürpriz hamle: Evleniyor! Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Kayıp genci arama çalışmalarında başka bir ceset bulundu! Kayıp genci arama çalışmalarında başka bir ceset bulundu! İran Hürmüz Boğazı'nda gemilere el koyduğu operasyonun görüntülerini paylaştı! İran Hürmüz Boğazı'nda gemilere el koyduğu operasyonun görüntülerini paylaştı! Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor