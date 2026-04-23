Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı!

Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e yönelik tutumuyla sık sık tepki çeken Yeni Akit, 23 Nisan'ın 106. yıl dönümünde bir skandala daha imza attı. Öğrencileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden bir anaokulu öğretmenini kıyafeti üzerinden hedef aldı.

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutlarken, Yeni Akit gazetesi yine bir "hedef gösterme" haberiyle gündeme geldi.

Cumhuriyet değerlerine karşı mesafeli tutumuyla bilinen yayın organı, bu kez Anıtkabir'de öğrencileriyle birlikte Ata’nın huzuruna çıkan bir anasınıfı öğretmenini hedef tahtasına koydu.

Yeni Akit, yayınladığı sözde haberde öğretmenin giydiği eteği "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada tepki toplandığını iddia eden gazete, haberinde "Seküler tayfanın kabir ziyareti ancak böyle olur" gibi ötekileştirici ifadelere yer verdi.

İşte Yeni Akit'in o haberi: