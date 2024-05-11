''Yeni anayasaya ihtiyaç var mı?'' anketi açıklandı

Asal Araştırma, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Yeni anayasa tartışmaları devam ederken Asal Araştırma tarafından 26 ili kapsayan çarpıcı bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre büyük bir çoğunluk konuya olumlu bakarak "Evet" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, "Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Ülkemizin yeni bir Anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyorum" şeklindeki açıklaması ile yeni bir Anayasa için tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret ederek yeni Anayasa konusunda desteklerini istedi.

YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR MI?

Muhalefetin konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken 26 ilde 2 bin kişiyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Araştırmada katılımcılara, "Sizce yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 58,3 "Evet" dedi. Yüzde 41,7 ise "Hayır" cevabını verdi.