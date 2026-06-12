Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 12 Haziran 2026 kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından 12 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan 1250 sayılı adli yargı kararnamesiyle, yargı teşkilatının üst kademelerinde kritik atamalar gerçekleştirildi. Alınan kararlar doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik getirildi.
HSK'nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulan kararname, sadece başsavcılık makamıyla sınırlı kalmadı. Başkentteki yargı süreçlerinin yönetimini güçlendirmek amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği kadrolarında da önemli değişikliklere gidildi.
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerine atandı.
DHA
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