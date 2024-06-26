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Yeni araştırma: Nadir canlılara ev sahipliği yapan bölgelerin korunması toplu yok olmayı önleyebilir

Yeni araştırma: Nadir canlılara ev sahipliği yapan bölgelerin korunması toplu yok olmayı önleyebilir
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Çeşitli üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından bilim insanlarının yaptığı araştırma, nadir bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan ancak koruma altında olmayan alanların koruma altına alınmasının, bu türlerin yok olmasını önleyebileceğini ortaya koydu.

"Frontiers in Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, ender bitki ve hayvan türlerinin yoğunlaştığı bölgeler incelendi.

Araştırmada, dünyadaki toprakların yaklaşık yüzde 1,2'sine tekabül eden nadir bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan ancak henüz koruma altında olmayan 17 bin bölge ele alındı.

 Yaklaşık 164 milyon hektarlık bu alanların korunmasının, söz konusu türlerin yok olmasını önleyebileceği tespit edildi.

Koruma alanlarının tahribinin, türlerin yok olmasını hızlandırdığı aktarılan araştırmada, bu alanların hükümetlerin en büyük önceliği olması gerektiği ifade edildi.

Araştırmada, söz konusu alanların yüzde 80'inden fazlasının sadece 30 ülkede yer aldığı belirtilirken yaklaşık yüzde 72'sinin de 10 ülkede bulunduğu kaydedildi.

 Korunmasız yerlerin "çok küçük alanlarda" yoğunlaştığını belirten araştırmacılardan Dr. Eric Dinerstein, "acil koruma için bu alanların hedeflenmesinin" kitlesel yok oluşun önlenmesi açısından çok kritik olduğuna dikkati çekti.

Etiketler nadir canlılar yok oluş
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