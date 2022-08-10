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Yeni araştırma ortaya koydu: Türkiye'de arkadaşlara güven azalıyor

Yeni araştırma ortaya koydu: Türkiye'de arkadaşlara güven azalıyor

Areda Survey’in sosyometre araştırmasına göre, Türk halkının arkadaşlarına güven oranı her geçen gün azalıyor.

Areda Survey, Türkiye'de vatandaşların arkadaşlarına güven duygusunu araştırdı. Bulgulara göre ülke genelinde arkadaşlarına güven duyanların oranı 51,8.

Bu oran geçen yılın ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 64,5 olarak belirlenmişti.

 Araştırmada katılımcılara “Arkadaşlarınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 51,8’i "Her konuda güvenirim", yüzde 15,0’i "Ne güvenirim ne güvenmem", yüzde 33,2’si "Güvenmem" yanıtını verdi.

Aynı soru geçtiğimiz sene sorulduğunda katılımcıların yüzde 64,5’i "Her konuda güvenirim", yüzde 20,4’ü "Ne güvenirim ne güvenmem", yüzde 26,0’sı "Güvenmem" demişti.

ERKEKLER KADINLARA ORANLA ARKADAŞLARINA DAHA FAZLA GÜVENİYOR
Araştırma bulgularına göre erkekler arkadaşlarına kadınlara oranla daha fazla güveniyor.

Erkeklerde "Arkadaşlarıma güvenirim" diyenlerin oranı yüzde 48,2, "Ne güvenirim ne güvenmem" diyenlerin oranı yüzde 18,1, "Güvenmem" diyenlerin oranı ise 33,7.

 Araştırmaya katılan ve "Arkadaşlarıma güvenirim" diyen kadınların oranı yüzde 35,8, "Ne güvenirim ne güvenmem" yüzde 21,7, "Güvenmem" ise yüzde 42,5.

Metodoloji: Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 26-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Etiketler arkadaş güven
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