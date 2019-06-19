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  3. 19 Haziran 2019 19:59

Yeni Askerlik Yasası'nda flaş gelişme !

Yeni Askerlik Yasası teklifin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı günü yapılacak. TBMM'de yapılan oylama sonrası yürürlüğe girecek olan askerlik 6 aya düşmüş olacak.

Yeni Askerlik Yasası'nda flaş gelişme !
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Yeni Askerlik Yasası teklifin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı (25 Haziran) günü yapılacak. Oylamanın ardından yürürlüğe girecek yasa ile birlikte askerlik 6 aya düşecek.

HER ERKEK ASKERLİK HİZMETİ YAPMAYA MECBUR OLACAK

Öte yandan Genel Kurul'da, temel kanun olarak görüşülen teklifin, 1. bölümündeki ilk 6 maddesi kabul edildi. Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

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