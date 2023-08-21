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Yeni Ayaş Belediye Başkanı belli oldu

Yeni Ayaş Belediye Başkanı belli oldu
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Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın vefatının ardından yerine Mustafa Sezer seçildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesi Belediye Meclisi, Burhan Demirbaş'ın vefatı nedeniyle yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplandı.

Toplantıya 11 meclis üyesinin tamamı katıldı. AK Parti, Mustafa Sezer'i; CHP, Mehmet Yaman'ı aday gösterdi.

Adayların üçte iki çoğunluğu alamaması nedeniyle üçüncü tura kalan seçimde 11 oyun 7'sini alan Sezer, başkanlığa seçildi.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, 14 Ağustos'ta 72 yaşında rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Etiketler ayaş belediyesi mustafa sezer mehmet yaman
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