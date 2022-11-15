Yeni bir sınır ötesi harekatın ayak sesleri: ''Bir gece ansızın!''

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı sonrasında Reuters’a konuşan Türk yetkili yeni bir sınır ötesi askeri harekatın sinyalini verdi.

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının, Suriye’nin Türkiye için ulusal bir güvenlik sorunu olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, PKK’ya yönelik Kuzey Irak’taki operasyonun tamamlanmasının ardından sırada Suriye’nin kuzeyindeki belli hedeflerin olduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu kadının yakalandığını, sorgulamada bu kişinin PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söylediğini belirtmişti.

PKK ve YPG’nin çatı örgütü DSG saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili “Bu saldırının sonuçları olacak. İlk etkiler, buna yön veren Suriye’deki PKK’lılar ve Irak’takiler. Saldırganın PKK ile bağlantıları konusunda herhangi bir soru işareti yok” dedi.

Yetkili, ayrıca şunları dedi:

Bu saldırı bir kez daha gösterdi ki Suriye, Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu. Bu konuda zaten yapılan çalışmalar var. Cumhurbaşkanı da açıkladı bunu. Irak’ta PKK’ya karşı süren operasyon var. Orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye’deki belli hedefler var.

PKK-PYD ya da DEAŞ’ın (IŞİD’in) Türkiye’ye yönelik tehditleri kabul edilemez. Böyle bir operasyon düşüncesi sahada bulunan taraflarla da daha önce iletildi. Bize verilen sözler var. Bu sözler yerine getirilmiyor. Bir şekilde Türkiye sınır boyunca tehditlerden arındırılacak. Hafta sonu yapılan bu saldırıya bir şekilde dahil olan herkesten hesabı sorulacak.

Türkiye’nin hem bölge ülkeleri, hem sahada etkili olan ülkeler, hem de işbirliği içinde olduğu ülkelerle bu konuda temaslarının sürdüğünü belirten yetkili ayrıca, İstanbul’daki bombalı saldırıyla ilgili yakalanan saldırganın bütün bağlantılarının ortaya konmakta olduğunu söyleyerek, gözaltı süresinin biraz daha uzatılmasının planlandığını söyledi.

Erdoğan, çeşitli dönemlerde Suriye’ye operasyon sinyalini ‘bir gece ansızın’ ifadesiyle vermişti. Erdoğan, aynı sözleri Yunanistan için de kullanmıştı.