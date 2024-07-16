Yeni destek paketi iddiası: ''2 yıl geri ödemesiz, 18 yıl faizsiz...''

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 2 yıl geri ödemesiz, 18 ay faizsiz bir destek ödemesinin açıklanabileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Kabinede, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar gözden geçirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının masaya yatıralacağı toplantıda, dış politikadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.

Bu kapsamda Suriye ile normalleşme süreci, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomasi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları ele alınacak.

Masadaki önemli konulardan birisi de deprem konutları olacak. Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınacak "yüzde 50'ye kadar indirim" kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’daki deprem konutlarını incelerken yaptığı açıklamada, ödemenin nasıl olacağını soran bir vatandaşa, “Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin” yanıtını vermişti.

Erdoğan’ın toplantının sonunda yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedelere bu konuda açıklama yapabileceği ifade ediliyor.

İşte Kabine toplantısında masadaki konular

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar pek çok başlık ele alınacak.

Sıcak başlıkların başında ise ekonomi yer alacak. Bu kapsamda enflasyonla mücadeledeki son durum ele alınarak, atılacak adımlar bir kez daha masaya yatırılacak.

Fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda toplantıda, son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilerek, ek tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’nin temasları görüşülecek

NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürütmüştü. Erdoğan’ın o temasların çıktılarını Kabinesi ile paylaşması bekleniyor. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durumun masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Terörle mücadele operasyonları

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masadaki bir diğer konu olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

En düşük emekli aylığı

Ekonomim'in aktardığına göre en düşük emekli aylığıyla ilgili üç alternatif ve mali rapor hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisine sunulan seçeneklere yönelik kararını dün akşam verdi. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bugün Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklaması bekleniyor. Vergi paketinin ise Meclis Başkanlığı’nın Komisyona göndermesinin ardından, Genel Kurul’da görüşülmesi ve yasalaşması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise toplantı sonrasında yeni pakete ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.