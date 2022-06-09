Yeni ekonomik adımın adı yetti, dolar, Euro ve altın geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "faizi düşürmeye devam edeceğiz" çıkışına yükselişle karşılık veren piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Türkiye Ekonomi Modelini açıklayacağız" açıklaması sonrasında geri çekildi. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı. Altın, dolar, Euro başta olmak üzere piyasalar alev alev yanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Bu iktidar faizi artırmayacak" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı hız kazandı.

Akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nden gelen "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklaması ise piyasada hızlı bir geri çekilmeye yol açtı.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,19 TL'den başlayan Dolar 16,98 TL'ye kadar geriledikten sona yeniden 17 TL sınırını aştı.

Dolar şu sıralarda 16,83 TL'den işlem görüyor

Güne 18,59 TL'den başlayan Euro 18,21 TL'ye geriledikten sonra şu sıralarda 17,93 TL'den işlem görüyor.

Güne 21,74 TL'den başlayan Sterlin ise 21,39 TL'ye geriledikten sonra 21,11 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,11 lira, avronun satış fiyatı ise 18,38 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.854 dolardan başlayan Ons altın 1.847 Dolar'dan, 1.025 TL'den başlayan Gram altın 997 TL'den, 1.648 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.604 TL'den, 6.782 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.601 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Güne 12,23 TL'den başlayan Gümüş ise 11,88 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 177 dolar, Ethereum ise bin 792 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

ABD'den gelen stok verilerinin petrol piyasasında sıkılaşma sinyalleri vermesinin ardından petrol fiyatlarında güçlü seyir sürdü. Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi, ABD ham petrolü ise 122 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre ham petrol stokları mart başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan EIA, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 107,37 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mayıs ayı raporunda 103,35 dolardı. Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 102,47 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı mayıs ayında 98,20 dolar olarak tahmin edilmişti. Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 97,24 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 93,24 dolar olması bekleniyor.