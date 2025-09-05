Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak

  1. Anasayfa
MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacağını duyurdu.

Türkiye'de her geçen gün yağmur gibi yağan zamlar, yüksek enflasyon ve gelir adaletsizliği nedeniyle vatandaşın geçim derdi de çığ gibi büyürken, yeni evlenen veya çocuk sahibi olan çiftlere müjdeli haber Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğü özel bir proje kapsamında, evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına büyük bir maddi destek paketi sunuyor.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Proje kapsamında MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret tutarında destek sağlayacak.

