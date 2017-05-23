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  3. 23 Mayıs 2017 09:08

Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !

Bylock kullanıcısı ve itirafçı İfadelerinde isimleri geçen asker ve örgüt abilerinden oluşan 144 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !
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Fetullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı asker ve örgüt abilerinden oluşan 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyonda birden fazla ilide gözaltı ve hakimlik kararı ile arama işlemi gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı oldukları ya da itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği öğrenildi.

tsk , gözaltı , pdy , fetö