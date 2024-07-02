Yeni güne yeni zamla başladık: LPG'ye büyük zam

Benzin ve motorine peş peşe gelen zamların ardından bugünden geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına da dev bir zam geldi... İşte zam sonrası il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında zamlar üst üste geliyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında adeta bir zam fırtınasının yaşandığı akaryakıt fiyatlarına Temmuz ayı ÖTV düzenlemesiyle birer dev zam daha beklerken akaryakıt fiyatları ÖTV zammı öncesi bir kez daha zamlandı.

Son olarak 25 Haziran’da benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.

Benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG'ye de bugünden itibaren ( 2 Temmuz Salı ) geçerli olacak şekilde 1 lira 76 kuruş zam geldi.

Buna göre bugün ( 29 Haziran Cumartesi ) itibariyle hem benzine, hem de motorine 13 kuruş zam geldi.

Bir hafta içerisindeki ikinci zam pompa fiyatlarına da yansıdı.

ÖTV zammı da yolda

Her yıl 2 kez uygulanan otomatik ÖTV zammı Temmuz ayında pompa fiyatlarına yansıyacak ve Temmuz ayı başında akaryakıta yine bir zam gelecek.

Temmuz ayı itibariyle benzin ve motorin otomatik ÖTV zammıyla birlikte 2,5 TL'ye yakın zam gelmesi bekleniyor.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

2024 otomatik ÖTV zammı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak. 2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak. Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

İşte 2 Temmuz Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,45 TL

Motorin fiyatı: 43,51 TL

LPG fiyatı: 23,14 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,51 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 23,13 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,92 TL

Motorin fiyatı: 44,06 TL

LPG fiyatı: 23,07 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,31 TL

Motorin fiyatı: 44,45 TL

LPG fiyatı: 23,39 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,51 TL

Motorin fiyatı: 44,58 TL

LPG fiyatı: 23,05 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 44,54 TL

LPG fiyatı: 22,63 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,76 TL

Motorin fiyatı: 43,93 TL

LPG fiyatı: 22,78 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,01 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 22,51 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,19 TL

Motorin fiyatı: 44,26 TL

LPG fiyatı: 22,71 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,60 TL

Motorin fiyatı: 44,67 TL

LPG fiyatı: 22,09 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,42 TL

Motorin fiyatı: 43,43 TL

LPG fiyatı: 22,81 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,93 TL

Motorin fiyatı: 44,32 TL

LPG fiyatı: 23,54 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,02 TL

Motorin fiyatı: 44,09 TL

LPG fiyatı: 22,71 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,27 TL

Motorin fiyatı: 44,34 TL

LPG fiyatı: 23,70 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,22 TL

Motorin fiyatı: 44,29 TL

LPG fiyatı: 23,25 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,63 TL

Motorin fiyatı: 44,70 TL

LPG fiyatı: 23,37 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.