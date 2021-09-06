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Yeni haftanın ilk gününde dolar, euro ve altında son durum

Yeni haftanın ilk gününde dolar, euro ve altında son durum

Piyasalar yeni haftaya yatay seyirde başladı. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum....

AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla dün akşam açıklanırken, 2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor. İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9. Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

Piyasaların Orta Vadeli Program'a tepkisi de belli oldu.

Dolar 8,32 TL'den, Euro 9,89 TL'den, Sterlin ise 11,55 TL'den işlem görüyor.

Dolar endeksi 92,20, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 358,76 düzeyinde bulunuyor.

İşte hükümetin dolar kuru tahminiİşte hükümetin dolar kuru tahminiEkonomi

 Gümüş 6,63 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.826 dolar olan altında, gram altın 484/488, çeyrek altın 785/802, Cumhuriyet altını ise 3.230/3.268 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 51 bin 654 dolardan, Etherium ise 3 bin 912 dolardan işlem görüyor.

2022-2024 Orta Vadeli Program açıklandı2022-2024 Orta Vadeli Program açıklandıEkonomi
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