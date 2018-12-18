Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Yeni havalimanına taşınma tarihi ertelendi
Yeni havalimanına taşınma tarihi ertelendi
Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi
Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi
CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek
CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek
Tesla'ya benzin koymak isteyen sürücü alay konusu oldu
Tesla'ya benzin koymak isteyen sürücü alay konusu oldu
Türk gurbetçileri yakından ilgilendiren çifte vatandaşlık kararı
Türk gurbetçileri yakından ilgilendiren çifte vatandaşlık kararı
Gençlerin aklını çelmesin ama; işte okumadan zengin olmuş ünlü iş adamları
Gençlerin aklını çelmesin ama; işte okumadan zengin olmuş ünlü iş adamları
Papağana işkence eden psikopat Murat Özdemir serbest !
Papağana işkence eden psikopat Murat Özdemir serbest !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Aralık 2018 18:55

Yeni havalimanına taşınma tarihi ertelendi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma planı hakkında Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında yapılan toplantıda taşınmanın ertelenmesi kararlaştırıldı.

Yeni havalimanına taşınma tarihi ertelendi
A+ A-

İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma konusunda bugün gerçekleştirilen toplantıdan ertelenme kararı çıktı.

29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katıldığı toplandı İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, SHGM Genel Müdürü Vekili Bahri Kesici, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İGA yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde taşınmanın Mart ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.

DHA

taşınma , Atatürk Havalimanı , istanbul havalimanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM