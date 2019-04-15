Yeni havalimanında Türkiye için skandal ilan

AK Parti Hükümeti'nin en büyük projelerinden biri olarak hizmete açılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın reklam alanlarındaki bir ilan sosyal medyada günün konusu oldu.

Türkiye'ye gelen yabancı turist ve yatırımcılara yönelik asılan "Türkiye'ye hoşgeldiniz. 250 bin dolar yatırımla Türk vatandaşı olun" afişi tepkilere yol açtı.

Gazeteci Duygu Demirdağ sosyal medya reklam afişinin fotoğrafını paylaştı.

Afişe İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ "Hiç bir ciddi devlet böyle vatandaşlık pazarlamaz. Bu yaklaşım pazarlayanların Vatana verdikleri anlamın göstergesidir" diye tepki gösterdi.

İşte Demirdağ'ın o paylaşımı: