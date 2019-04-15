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  3. 15 Nisan 2019 11:44

Yeni havalimanında Türkiye için skandal ilan

İstanbul Havalimanı’na asılan “250 bin dolar yatırımla Türk vatandaşı olun” reklam afişi tepkilere neden oldu.

Yeni havalimanında Türkiye için skandal ilan
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AK Parti Hükümeti'nin en büyük projelerinden biri olarak hizmete açılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın reklam alanlarındaki bir ilan sosyal medyada günün konusu oldu.

Türkiye'ye gelen yabancı turist ve yatırımcılara yönelik asılan "Türkiye'ye hoşgeldiniz. 250 bin dolar yatırımla Türk vatandaşı olun" afişi tepkilere yol açtı.

Gazeteci Duygu Demirdağ sosyal medya reklam afişinin fotoğrafını paylaştı.

Afişe İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ "Hiç bir ciddi devlet böyle vatandaşlık pazarlamaz. Bu yaklaşım pazarlayanların Vatana verdikleri anlamın göstergesidir" diye tepki gösterdi.

İşte Demirdağ'ın o paylaşımı:

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