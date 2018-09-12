Yeni havalimanının ismi ne olacak ? İşte açıklama...

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yeni havalimanının adına ilişkin açıklamada bulundu.



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın adı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek” dedi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, yeni havalimanının adının " Abdülhamit Han" olacağını ileri sürmüştü.