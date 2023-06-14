Yeni kabine asgari ücret ve konut inşaatı için toplanıyor

Seçimlerin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün yapılacak toplantısında öncelikli gündem ekonomi ve deprem konutlarının inşa süreci olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak Kabine’de, ekonomi yine sıcak başlık olacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev kadınlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de kabinede ele alınacak.

Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımını hızlandıracak yeni formüllere ilişkin Kabineye sunum yapacak. Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacak.