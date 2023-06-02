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Yeni kabineye 1 kala Dolar'dan bir rekor daha

Yeni kabineye 1 kala Dolar'dan bir rekor daha
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Haftanın son işlem gününde Dolar, Euro ve altın başta olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında peş peşe yeni rekor seviyelere ulaştı. İşte 2 Haziran Cuma itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye seçim gündemini geride bırakırken, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklaması beklenen yeni kabine öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor. 

Piyasalarda haftanın son işlem günü de rekor üstüne rekorla başladı.

Dolar ve Euro'da yeni zirveler

Seçimlerin ardından döviz kurundaki fahiş yükseliş katlanarak devam ederken, Dolar/TL, bugün 20,9140 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL de 22,8275 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi.

TCMB rezervleri dipte

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.Verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapıldığı 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi. Böylelikle Merkez Bankası'nın brüt rezervi 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına inmiş oldu.

Dolar, altın ve kripto paraların beklediği kritik haber geldi

ABD Senatosu, başta Dolar, altın ve kripto para fiyatlarını doğrudan etkilemesi beklenen borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan ve Temsilciler Meclisi'nde 117'ye karşı 314 oyla kabul edilen Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı için ABD Senatosu'nda da oylama yapıldı. Senatoda 10'dan fazla değişiklik önerisi reddedilirken tasarı, 36 'hayır' oyuna karşı 63 'evet' oyuyla kabul edildi. Borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilmesi düşünülüyor.

 İşte piyasalarda son durum: 

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 28 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 171 Dolar'dan, 
1.885 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.894 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 74,72 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 74,90 Dolar'dan işlem görüyor.    

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