Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Erdoğan açıklama yapıyor - CANLI

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kapalı Maraş'ın sahil kullanımına açılmasını biz de destekliyoruz. Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.

İZMİR'DEKİ 6,6'LIK DEPREM

İzmir depremi doğal afetler gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Depremin 24'üncü saatinde 500 personel hasar tespit çalışmaları için sahaya indi. Devlet İzmir'e ve İzmirlilere sahip çıktı.