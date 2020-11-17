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  3. 17 Kasım 2020 19:34

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Erdoğan açıklama yapıyor - CANLI

Koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirlerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kapalı Maraş'ın sahil kullanımına açılmasını biz de destekliyoruz. Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir.  Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.

İZMİR'DEKİ 6,6'LIK DEPREM

İzmir depremi doğal afetler gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Depremin 24'üncü saatinde 500 personel hasar tespit çalışmaları için sahaya indi. Devlet İzmir'e ve İzmirlilere sahip çıktı. 

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