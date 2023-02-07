Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan kahreden haber geldi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralı sarılmaya çalışılırken, depremde en çok zarar gören bölgelerden biri de Malatya olmuştu.

Depremin ardından Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenilirken, Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Bozkoya konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Ahmet Eyüp'ün olduğu binada yaklaşık 60 kişi var diyorlar, biz sadece 7 kişiye ulaşabildik. Yani, bilmiyorum... Çok zor. Bazı şeyler yetersiz kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ACI HABERİ YILMAZ VURAL AÇIKLADI!

Yılmaz Vural katıldığı bir programda acı haberi verdi. Vural yaptığı açıklamada "Malesef Ahmet'imizi kaybettik" ifadelerini kullanırken, gözyaşlarına boğuldu.