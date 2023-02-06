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Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında
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Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'da enkaz altında kalan isimler arasında bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem birçok ilde hissedildi. Birçok sporcu depremden etkilenirken Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. AFAD depremin 8 ilde şiddetli şekilde hissedildiğini duyurdu. Deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedildi. Meydana gelen depremde çoğu sporcu enkaz altında kaldı.

Etiketler enkaz yeni malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan
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