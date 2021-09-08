  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yeni mülteci anlaşması mı yapıldı? Dışişleri'nden açıklama

Yeni mülteci anlaşması mı yapıldı? Dışişleri'nden açıklama

Yeni mülteci anlaşması mı yapıldı? Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin Deraa şehrinde şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği iddialarına cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Suriye’nin Deraa şehrinde şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği ve bu hususta anlaşma sağlandığına dair iddialara cevap verdi.

Tanju Bilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deraa’daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz. Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez.

"BU İDDİALAR ASILSIZDIR"
Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır.

6 Eylül günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettik. Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayri-insani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz."

Etiketler dışişleri açıklama suriye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında olay olan asgari ücret açıklaması... 8 bin TL dedi, sosyal medya yıkıldı!
Korktuğumuz başımıza geldi! Suriye'den sızdı, Türkiye'ye ulaştı
Kahreden görüntü! Türkiye'de kuraklığın en acı fotoğrafı
Enflasyon ve dolar kuru için korkutan tahmin
Adeta cennetten bir köşe: Suluada ziyaretçi akınına uğruyor
İşte Türkiye'de de görülen daha tehlikeli ''Mu varyantı''nın belirtileri
Koronavirüsten bile tehlikeli: Yüz binlerce insan ölecek
AK Parti ile Türkiye bir rekor daha kırdı: Dünyanın en büyük Euro garantili ihalesi
Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'ın inanılmaz değişimi
Görüşme bahanesiyle telefonu aldı, banka hesabını boşalttı