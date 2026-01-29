  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yeni nesil suç örgütü Casperlar'ın yöntemleri deşifre oldu!

Yeni nesil suç örgütü Casperlar'ın yöntemleri deşifre oldu: GTA oyununu da kullanmışlar!

Yeni nesil suç örgütü Casperlar'ın yöntemleri deşifre oldu: GTA oyununu da kullanmışlar!
Güncelleme:

Casperlar adlı suç örgütünün polis takibinden kaçabilmek için GTA ve Fortnite gibi oyunları mesajlaşmak ve çeteye başka çocukları sokmak için kullandığı ortaya çıktı.

Kamuoyunda Casperlar çetesi olarak bilinen suç örgütünün, polisin takibinden kaçabilmek için farklı iletişim yöntemlerine başvurduğu ortaya çıktı.

Onlardan biri de operatöre bağlı olmayan telefonlardı.

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre, örgütün sosyal medyanın yanı sıra GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunları mesajlaşmak ya da çeteye başka çocukları sokmak için kullanması da polisin sanal devriyesine takıldı.

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Casperların cezaevine giren üyelerine de kripto kelimelerin kullanıldığı mektuplar gönderildiği de yer aldı.

"GSM HATTI TAKILI DEĞİLDİ"

Örgütüne dahil olan suça sürüklenen çocuk K.D.A., Casperlar isimli örgütün elebaşısı H.A. ile mesajlaştığını ifade edip "Telefonumda GSM hattı takılı değildi. Etrafta bulunan kişilerden internet bağlantısı yapıyor ve bu şekilde mesajlaşıyordum." ifadeleri iddianamede yer aldı.

İNTERNETİNİZİ PAYLAŞIRKEN DİKKAT!

Konuya ilişkin Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, NTV'ye yaptığı açıklamalarda kişinin internetini paylaşması durumunda karşı tarafından eylemlerinden sorumlu olduğunu dile getirdi.

Sansar, "Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı olan çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyor." dedi.

NTV

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''
İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''
Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...
Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...
Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!
Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!
Genç kadına kaldırım taşıyla öldüresiye dayak! Tanınmaz hale geldi
Genç kadına kaldırım taşıyla öldüresiye dayak! Tanınmaz hale geldi
İstanbul Samatya Sahili'nde çıplak erkek cesedi bulundu
İstanbul Samatya Sahili'nde çıplak erkek cesedi bulundu
Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı
Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı
Dev market zincirinde sular durulmuyor: 141 kişinin işine son verildi
Dev market zincirinde sular durulmuyor: 141 kişinin işine son verildi
Etiketler casperlar suç örgütü hatsız telefon şifreli mesaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de nesli 300 yıl önce tükenmişti; sayıları 130'a ulaştı! Türkiye'de nesli 300 yıl önce tükenmişti; sayıları 130'a ulaştı! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kazancının kaynağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kazancının kaynağını açıkladı Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş! Doktor Didem'i ne dondurucu soğuk, ne de insan boyunu aşan kar durdurabildi! Doktor Didem'i ne dondurucu soğuk, ne de insan boyunu aşan kar durdurabildi! AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu! ''Müjde'' denmişti, tam 9 yıl ertelendi! AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu! ''Müjde'' denmişti, tam 9 yıl ertelendi!
DEM Parti'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken Bahçeli açıklaması DEM Parti'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken Bahçeli açıklaması Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru, altın ve gümüş için kritik uyarı! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru, altın ve gümüş için kritik uyarı! Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu! Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu! İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?'' İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?'' Milyonlarca liralık vurgunu tapu memurunun dikkati engelledi Milyonlarca liralık vurgunu tapu memurunun dikkati engelledi Uykularımızı kaçıracak uyarı: ''Asıl risk denizde değil karada, 7'den büyük deprem bekliyoruz'' Uykularımızı kaçıracak uyarı: ''Asıl risk denizde değil karada, 7'den büyük deprem bekliyoruz'' Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu... Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...