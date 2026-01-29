Yeni nesil suç örgütü Casperlar'ın yöntemleri deşifre oldu: GTA oyununu da kullanmışlar!

Casperlar adlı suç örgütünün polis takibinden kaçabilmek için GTA ve Fortnite gibi oyunları mesajlaşmak ve çeteye başka çocukları sokmak için kullandığı ortaya çıktı.

Kamuoyunda Casperlar çetesi olarak bilinen suç örgütünün, polisin takibinden kaçabilmek için farklı iletişim yöntemlerine başvurduğu ortaya çıktı.

Onlardan biri de operatöre bağlı olmayan telefonlardı.

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre, örgütün sosyal medyanın yanı sıra GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunları mesajlaşmak ya da çeteye başka çocukları sokmak için kullanması da polisin sanal devriyesine takıldı.

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Casperların cezaevine giren üyelerine de kripto kelimelerin kullanıldığı mektuplar gönderildiği de yer aldı.

"GSM HATTI TAKILI DEĞİLDİ"

Örgütüne dahil olan suça sürüklenen çocuk K.D.A., Casperlar isimli örgütün elebaşısı H.A. ile mesajlaştığını ifade edip "Telefonumda GSM hattı takılı değildi. Etrafta bulunan kişilerden internet bağlantısı yapıyor ve bu şekilde mesajlaşıyordum." ifadeleri iddianamede yer aldı.

İNTERNETİNİZİ PAYLAŞIRKEN DİKKAT!

Konuya ilişkin Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, NTV'ye yaptığı açıklamalarda kişinin internetini paylaşması durumunda karşı tarafından eylemlerinden sorumlu olduğunu dile getirdi.

Sansar, "Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı olan çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyor." dedi.

