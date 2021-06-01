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Yeni normalleşmenin ilk gününde trafik arapsaçına döndü

Yeni normalleşmenin ilk gününde trafik arapsaçına döndü

İstanbul'da yağmurun ve kademeli normalleşme sürecinin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 08.40 itibariyle yüzde 60'ı geçti.

Mesai saatinin başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.40 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı. 

Etiketler trafik istanbul trafiği arapsaçı normalleşme
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