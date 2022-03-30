Yeni Şafak, Erbakan'ın sözlerini montajlayıp yayımladı

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi tarafından sosyal medyada servis edilen Necmettin Erbakan’ın “CHP’ye aldanıp kuyruğuna yapışma” dediği videonun montaj olduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın yayınladığı Necmettin Erbakan’ın “CHP’ye aldanıp kuyruğuna yapışma” sözlerini içeren videonun orijinali ortaya çıktı. Videonun orijinalinde Necmettin Erbakan'ın “Ey kasketli adam. Beni iyi dinle! CHP’ye aldanıp AKP’nin kuyruğuna yapışma. Yine harekiri yaparsan yine aç kalırsın” dediği anlaşıldı. Necmettin Erbakan’ın bahsi geçen ifadeleri 28 Haziran 2007 tarihinde gerçekleşen “ESAM Türkiye Konferansları” adlı etkinliğe katıldığında aktardığı anlaşıldı. İşte