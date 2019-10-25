Yeni Şafak yazarı Karaman: ''AK Parti prangaları çözdü şeriat serbest''

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, AKP iktidarının İslami kesimin ayaklarındaki bağ, bukağı ve prangaları çözdüğünü, 'İyi Müslüman olabilmek için' maddi ve manevi neye ihtiyaçları varsa mevcut olduğunu söyledi. Karaman ayrıca, "İnsanların kendi aralarında anlaşarak şeriat kurallarını uygulamalarına engel yok" dedi.

Hayrettin Karaman, “Beklentilerde ölçülü olmak” başlıklı bugünkü yazısında “Bundan önceki birçok iktidar döneminde İslâmî kesimin ayaklarında maddi ve manevi hareketlerini engelleyen bağlar, bukağılar, prangalar vardı. Bu iktidar bunları teker teker çözdü, şimdi iyi Müslümanlar olabilmek için maddi ve manevî neye ihtiyacımız var ise mevcuttur. İnsanların kendi aralarında anlaşarak -ceza alanı hariç- birçok alanda ve ilişkide şeriat kurallarını uygulamalarına da engel yoktur” ifadelerini kullandı.

İşte Karaman'ın skandal ifadeleri:

"Bundan önceki birçok iktidar döneminde İslâmî kesimin ayaklarında maddi ve manevi hareketlerini engelleyen bağlar, bukağılar, prangalar vardı. Bu iktidar bunları teker teker çözdü, şimdi iyi Müslümanlar olabilmek için maddi ve manevî neye ihtiyacımız var ise mevcuttur. İnsanların kendi aralarında anlaşarak -ceza alanı hariç- birçok alanda ve ilişkide şeriat kurallarını uygulamalarına da engel yoktur.

Değişim için en önemli araç eğitim ve öğretim ise -ki, bence de öyledir- çocukların okul çağı öncesine ait okullardan üniversiteye kadar her kademede okul açmak, mevcut okullar içinden de amaca uygun olanlarını seçmek mümkündür.

Eğer İslâmî kesim, mevcut şartlar içindeki iktidara, 'şu veya bu derecede ve manada ötekini' tut beni bırak, ötekinden al bana ver, ona yasak getir bana hürriyet… diyorsa ve bunu bekliyorsa ölçüyü kaçırmış demektir. İktidar, yukarıda tasvir ettiğim şartlar ne kadarına imkân veriyorsa ancak o kadarını yapabilir; daha fazlasının şimdilik aşılamaz engelleri vardır. Bu engelleri her bir Müslüman kendine düşeni eksiksiz yaptığı zaman ve eşyanın tabiatının gerektirdiği kadar da süreler tamamlandıkça yapabilecektir."





